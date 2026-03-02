ランチの席は楽しいはずなのに、心がざわつくことがあります。「一口ちょうだい」と笑顔で言われた時です。親しさの証のように扱われがちなこの習慣ですが、受け取る側にとっては、正直つらい場面もあります。距離感と食習慣の違いが、テーブルの上で静かに衝突しています。【漫画】食事の席で「一口ちょうだい」…こういう人、います（全編を読む）ママ友ランチで起きた当然のような一口要求Hさん（40代）は、知り合って間もない