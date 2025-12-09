きょう午後2時半すぎ、東京・大田区で「児童たちが数人、顔を殴られた」と小学校の校長から通報がありました。捜査関係者によりますと、小学校近くの公園で遊んでいた小学校高学年の児童2人が近隣の住宅の敷地内にボールが入りトラブルになり、住人の50代ぐらいの男性に突然、殴られたということです。殴られた児童らは小学校に駆け込み、校長に報告しましたが、軽傷だということです。警視庁は当時の状況を調べています。