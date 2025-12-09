リミックスポイントが後場一段高となった。同社は９日、系統用蓄電所の建設・運営などを展開する日本蓄電池（東京都千代田区）と業務提携契約を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。日本蓄電池が保有する豊富な用地情報や知見を、系統用蓄電所の運用最適化や制御方法、電力市場における取引・データ分析に関するノウハウを持つリミックスに提供。蓄電所の迅速な開発につなげる。両社は匿名組合出資契約を