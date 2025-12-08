ニューストップ > 国内ニュース > 水力発電所で足場を組む工事をしていた男性作業員 水路に流され行方… 富山県 KNB NEWS 水力発電所で足場を組む工事をしていた男性作業員 水路に流され行方不明 2025年12月8日 19時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 富山県砺波市の県営の水力発電所で8日、119番通報があった 30代の男性作業員が水路に流され、行方不明になったとのこと 男性は発電所の水路にかかる橋の塗装のために足場を組む工事をしていた 記事を読む おすすめ記事 【地震速報】青森県で最大震度6強の地震が発生しました(23:15頃発生) 2025年12月8日 23時17分 入院報告のゆたぼん バイク走行中に交通事故に遭っていた「対向車線から車がいきなり」精神も深刻事態「すごいトラウマ」 2025年12月8日 20時47分 バッテリィズ・エースの拡散が物議…「投稿を削除してください」「女性からしたら恐怖でしかない」の声 2025年12月8日 18時33分 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 声優・西村知道さん死去 「SLAM DUNK」安西先生役 9月に体調不良のため一時休業 2025年12月8日 19時26分