松村沙友理「サンド富澤似」夫の素顔 丸の内の企業に勤めるサラリーマン？
2025年12月6日 18時40分
Smart FLASH

ざっくり言うと
元乃木坂46の松村沙友理が結婚と妊娠を発表したとFLASHが伝えた
同誌は2024年に富澤たけし似の男性とのデートを目撃していたとのこと
松村の知人によると、男性は丸の内の企業に勤めるサラリーマンだという