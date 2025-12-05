2025年12月5日17時59分時点で、多数のウェブサイトやアプリで接続障害が発生しています。Cloudflareが問題の発生を報告しています。pixivにアクセスしてみた結果が以下。500エラーが出ており、サーバー側の問題であることが分かります。Cloudflareの公式サイトも500エラー。Cloudflareのステータスページには「Cloudflare DashboardとAPIで問題が発生した」と記されています。各種ウェブサイトの死活状況をまとめているDownDetecto