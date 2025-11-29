Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Xiaomi（シャオミ）のタブレットといえば「REDMI Pad 2」の紹介記事で記したように、リフレッシュレートの高さで映像表示のなめらかさに定評あり。ですが！ 上位モデル「REDMI Pad 2 Pro」はそれを更新しています。しかも3万円台という相変わらずの高コスパなので、見逃してはいけません。