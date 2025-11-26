NTTドコモは、12月1日にdポイントの利用ルールを一部変更する。利用料未納が原因でドコモ回線の契約が解除された場合、dポイントを一時的に利用できなくなる。 ドコモ回線の利用料未払いが原因で、ドコモの契約を解除された場合、dポイントが一時的に使えなくなる。未納分の利用料が支払われ、ドコモが当該のユーザーに対して、利用を制限する必要性がなくなったと判断すれば、およそ1カ月後にdポイン