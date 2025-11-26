ディア・ライフが急落している。同社は２５日の取引終了後、公募増資と第三者割当増資の実施を発表。１株利益の希薄化を警戒した売りが優勢となっている。公募による新株発行数は４８９万株。需要状況に応じて上限７３万株のオーバーアロットメントによる新株発行・売り出しを予定する。発行価格は１２月３日から８日までのいずれかの日に決める。加えて、社長の資産管理会社を割当予定先として新株１１１万株を発行