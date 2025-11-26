乾燥が気になり始める冬は、肌がゆらぎやすくなる季節。そんな時期に心も体も包み込むように寄り添ってくれるのが、フレイオイルから数量限定で登場する「RED EDITION（レッドエディション）」。ジャスミン、ホワイトアンバー、ムスクが重なり合う甘くあたたかみのある香りは、冬のボディケアを贅沢なひとときへと変えてくれます。顔・からだ・髪に使えるマルチオイルだから、1本で全身をしっとりと整えたい方にもぴったり。