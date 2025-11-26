フレイオイルの冬季限定「RED EDITION」でしっとり肌へ♡甘く温かな香りに癒されて

乾燥が気になり始める冬は、肌がゆらぎやすくなる季節。そんな時期に心も体も包み込むように寄り添ってくれるのが、フレイオイルから数量限定で登場する「RED EDITION（レッドエディション）」。ジャスミン、ホワイトアンバー、ムスクが重なり合う甘くあたたかみのある香りは、冬のボディケアを贅沢なひとときへと変えてくれます。顔・からだ・髪に使えるマルチオイルだから、1本で全身をしっとりと整えたい方にもぴったり。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです♪

冬だけの香り！限定オイルの魅力

今年も数量限定で発売される「フェイス＆ボディケアオイル RED EDITION」。

ホホバオイルやヒマワリ種子オイル、ビタミンE＊1を配合し、乾燥やキズあと＊2、くすみ＊3などの肌悩みにアプローチしてくれる多機能オイルです。

お風呂上がりの湿った素肌にのばすと、角質層まで浸透＊4し、しっとりなめらかに。

ジャスミン、ホワイトアンバー、ムスクが織りなす甘く上品な香りがふわりと広がり、冬のケア時間を癒しの瞬間に変えてくれます。125mL/2,475円(税込)。

＊1 製品の抗酸化成分 ＊2 完治したものに限る ＊3 古い角質汚れ ＊4 角質層まで

フレイオイル全ラインアップをチェック

フレイオイルは、肌悩みに寄り添うケアアイテムがそろう人気ブランド。

定番「フェイス＆ボディケアオイル」は乾燥によるくすみ＊4やニキビ跡＊5に使える頼れる一本で、125mL/2,475円(税込)、200mL/3,476円(税込)の2サイズ展開。

ボディラインをひきしめ＊6たい方には「シェイピングオイル」125mL/2,475円(税込)が◎。

お腹まわりのケアに使える「マッサージオイル」125mL/2,475円(税込)、赤ちゃんの肌にも使える「ベビーオイル」140mL/2,475円(税込)も人気。

乾燥が気になる肌には「ボディバームセンシティブ」250mL/3,080円(税込)、「ボディローションハイドレード」250mL/2,640円(税込)が心強い味方です。

＊5 完治したものに限る ＊6 マッサージ効果による

冬のうるおいケアに選びたい理由

フレイオイルはアルコール(エタノール)、着色料、防腐剤、鉱物油(パラフィン)、合成ポリマー由来原料、動物由来原料、シリコン不使用※1。

すべての美容オイルはビーガンタイプ※2で、肌にやさしいこだわりが詰まっています。また、ドイツのdermatest社の厳格な基準をクリア※3している点も日常使いしやすい理由のひとつ。

デリケートな季節にこそ、安心して全身をケアしたい方に寄り添うブランドです。

※1 アルコール(エタノール)、着色料、防腐剤、鉱物油(パラフィン)、合成ポリマー由来原料、動物由来原料、シリコン

※2 フレイオイルに含まれる美容オイルは、すべてビーガンのものを採用しています。また動物由来原料は不採用、動物実験も行っておりません

※3 ドイツのdermatest社で行う皮膚臨床テストで、厳格な基準に基づいた試験手続きにより皮膚に対する刺激性や安全性を評価します

冬こそ丁寧に♡全身うるおうケアを

乾燥が続く冬の肌には、外側からのうるおいチャージが欠かせません。

甘く温かみのある香りに包まれる「RED EDITION」は、季節の変わり目でゆらぎやすい肌をしっとり整え、心までほぐしてくれる特別なマルチオイル。

気分を上げたい日にも、ゆっくり休みたい夜にも寄り添い、毎日のケアが楽しみになる一本です。冬のうるおいケアをアップデートして、心地よい自分時間を過ごしてみてくださいね♪