ＳＲＥホールディングスが大幅に３日続伸している。ＳＢＩ証券は前営業日の２１日、ＳＲＥＨＤの目標株価を従来の８０００円から８５００円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。ＡＩクラウド＆コンサルティング部門で、ヘルスケアやＩＴ領域を対象に業務支援型クラウドツールやソリューションを提供するライフ＆ヘルスケアソリューション分野に関して、下期の加速見込みを加味すれば足もとの