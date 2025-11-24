恋愛や結婚の“カタチ”は存外脆いもので、時代によってその常識は様変わりする。現代もまた、変革が少しずつ起きつつある時代といえよう。恋愛とは、結婚とは、パートナーとはーー。はたして、一体なんのことだろう？お笑いコンビ「はまこ・テラこ」は、そんな揺れ動く価値を体現するかのごとき、“イレギュラー”な関係性を築いているという。二人は2008年に結婚し、翌年から夫婦漫才師としての活動を始めるも、18年に離婚。しか