Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô¤Ç18Æü¤Ëµ¯¤­¤¿¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï23Æü¡¢»³Ãæ¤«¤éÈÂ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿3°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÃËÀ­2¿Í¤È¿À¸Í»Ô¤ÎÃËÀ­1¿Í¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â»à°ø¤Ï¼º·ì¤À¤Ã¤¿¡£