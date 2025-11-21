千葉市は20日、所有するロッテの本拠地ZOZOマリンスタジアムの新築移転について、ドーム化を再検討すると表明した。神谷俊一市長（52）が千葉市役所での定例記者会見で明かした。コスト面などから屋外型での新築移転が9月に公表されていたが、球団側がドーム化を要望。市民の声など社会的反響もあり、来年3月ごろに屋外型かドーム型かを決定し、開業は変わらず2034年を目指す。幕張の「海・風・空」を感じられるスタジアムとし