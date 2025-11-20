11月19日の「NEWSポストセブン」で報じられた人気俳優・水上恒司（26）の“初ロマンス”。記事によると相手は年上の一般女性で、水上は同誌の直撃取材に対し、堂々と“交際宣言”をしたという。

’18年、中学校教師と生徒の“禁断の恋”を描いたドラマ『中学聖日記』（TBS系）で、主演・有村架純（32）の相手役として俳優デビューした水上（当時の芸名は岡田健史）。’22年8月に契約を巡って対立が取り沙汰された前所属事務所を退所し、独立しているが、以降もNHK連続テレビ小説『ブギウギ』、主演映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えた。』などの話題作で存在感を放ってきた。

実力派として若手トップクラスの呼び声が高いいっぽう、’20年には『ViVi国宝級イケメンランキング（下半期）』で第一位に輝くなど、その美貌でもファンを魅了してきた。それだけに、女性ファンは今回の報道にショックを受けているかと思いきや……。水上が堂々と交際を認めたことで、Xでは“好感度”が急上昇しているのだ。

《「はい、お付き合いしてます」って秒速で交際宣言するの強すぎん？隠さずに堂々としてるのカッコよすぎw 好感度ふつうに上がるの私だけ？？》

《変に誤魔化したり濁そうとしなかったの真っ直ぐな性格滲み出てるしカッコいいし最強すぎる 二人にはマジで幸せになって欲しい》

《やっば、水上くんかっこよすぎだろ……！「付き合ってます」って即答するの男前すぎて心臓持たんわ 隠す時代は終わったなって感じ。清々しすぎる〜！！！》

思わぬ反応を招いていている今回の報道だが、実は水上は過去、今回の交際宣言への“予告”とも取れる発言をしていた。

「’23年12月放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演した水上さんは、自身の恋愛観を語る中で、『基本的に恋愛は自由』という考えを示した上で、もし自身に関する熱愛報道が出た場合は『ショックが受ける人もいると思う』と話していました。

そのうえで、『撮られてもいい人としか付き合わないと思う』と宣言。デート現場を撮られ、記者から直撃取材を受けた際に、胸を張って『そうです』と答えられる人を恋人にしたいと言っていましたね。いまどき、あっさりと交際を認める芸能人は珍しい。番組の発言や、今回の報道からは、水上さんの恋愛に対する真剣さ、そして恋人への思いが伝わってきますよね」（芸能記者）

番組放送から約2年が経つが、まったくブレていなかった水上の恋愛観。番組の内容が再び注目を集め、Xではこんな反応が寄せられている。

《水上恒司、有言実行の男…！！かっこいい》

《好感爆上がり「交際宣言できる人としか付き合わない」が有言実行すぎて大好き》

《水上恒司さん、本当に有言実行の男ですね…！！かっこよすぎます！》