焼きたてチーズタルトで人気の「PABLO（パブロ）」から、とろけるチーズタルトの香りをイメージしたスキンケアシリーズが誕生♡ドン・キホーテの人気ライン「ゴートミルクシリーズ」とのコラボで、甘くてやさしいスイーツの香りを全身で楽しめます。保湿力の高さと大容量、手に取りやすい価格帯もうれしいポイント。寒くなる季節、心もお肌もふんわり癒してくれる新作アイテ