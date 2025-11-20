リッププランパー感覚で楽しむ♡ジョンマスターオーガニック派に刺さるスキンケア

焼きたてチーズタルトで人気の「PABLO（パブロ）」から、とろけるチーズタルトの香りをイメージしたスキンケアシリーズが誕生♡ドン・キホーテの人気ライン「ゴートミルクシリーズ」とのコラボで、甘くてやさしいスイーツの香りを全身で楽しめます。保湿力の高さと大容量、手に取りやすい価格帯もうれしいポイント。寒くなる季節、心もお肌もふんわり癒してくれる新作アイテムをチェックしてみませんか？

とろける甘さ♡パブロ香るリップ&ボディ

ゴートミルクリップケアバームパブロチーズタルトの香り

「ゴートミルクリップケアバームパブロチーズタルトの香り」（399円・税抜）は、ヤギミルクに加えてワセリン、ヒマシオイル、セラミド、ヒアルロン酸など保湿成分をたっぷり配合。

体温でとろける濃厚オイルが唇を包み、アプリコットが香るチーズタルトの甘い香りで気分までふんわり♡

ゴートミルクボディシャンプーパブロチーズタルトの香り

「ゴートミルクボディシャンプーパブロチーズタルトの香り」（999円・税抜/1,800ml）は、大容量が魅力。ナイアシンアミド、パントテン酸Caなどの保湿成分を含み、潤いを守りながら汚れをオフ。

バスルームに甘い香りが広がり、癒しのバスタイムが叶います♪

全身うるおうスイーツ級スキンクリーム

ゴートミルクうるおいスキンクリームパブロチーズタルトの香り

「ゴートミルクうるおいスキンクリームパブロチーズタルトの香り」（399円・税抜/170g）は、ヤギミルク×シアバターの贅沢な保湿仕様。

ナイアシンアミドやパントテン酸Caも配合され、乾燥によるカサつきや肌荒れをしっかり防ぎます。

全身に使えるしっとり質感で、つけた瞬間ふわっと広がるチーズタルトの香りが癒しのアクセントに。気軽に買えて、お値段以上の満足感が得られる優秀アイテムです。

甘い香りで冬の保湿ケアをもっと楽しく

スイーツを思わせる香りとたっぷりの保湿力を両立した今回の「パブロチーズタルトの香り」コラボは、乾燥が気になる冬のお守りにぴったり。

リップからボディまで全身をしっとり整えながら、ふっと心がほぐれるような甘い香りを楽しめます。プチプラで毎日たっぷり使えるのもうれしいポイント。

自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにも喜ばれるアイテムです。