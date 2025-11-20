タレントの鈴木奈々（37）が、3億円で購入した自宅の支払いについて11月17日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」で明かして注目を集めている。鈴木によれば、頭金を1億5000万円入れ、35年ローンで月々26万円を支払っているという。【もっと読む】ナイツ塙が創価学会YouTube登場で話題…氷川きよしや鈴木奈々、加藤綾菜も信仰オープンの背景鈴木は2014年1月に一般男性と結婚し、21年7月に離婚。現在は“おひとり様”ながら