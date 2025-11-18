元気な高齢者は何が違うのか。医師の和田秀樹さんは「食べることが好きなグルメな方が多い。好きなものを好きなように、自分の身体と相談しながら、堪能しておられる」という――。※本稿は、和田秀樹『喪失感の壁 きもち次第で何があっても大丈夫』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／KPS※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／KPS■「大好きなラーメンを食べられなくなってきた」「30代の頃か