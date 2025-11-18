１８日午前１０時４０分頃、福岡県八女市星野村で、「軽飛行機のようなものが落ちた。黒煙が見える」と目撃者から１１９番があった。小型の飛行機が墜落した可能性があるとみて福岡県警や八女消防本部が確認を急いでいる。佐賀空港事務所によると、同１０時５０分頃に消防から「航空機が墜落したようだ」との連絡が入った。管制に確認したところ、小型機１機から救難信号が出ており、連絡が取れなくなっているという。小型機に