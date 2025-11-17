東京都港区赤坂のライブハウスで16日、出演予定だった女性が男に刺される事件が起きた。女性は左腹部と左の手のひらを刃物で切られ、内臓も損傷し重傷だという。女性を刺したとされる男はその場から自転車に乗り逃走しており、現在も行方がわからない。近隣の防犯カメラには、黒いママチャリに乗る、帽子を深くかぶってマスクで顔を隠している身長180センチほどの男が映っていた。 〈画像〉被害女性も出場予定だった、告知されて