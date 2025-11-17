テリロジーホールディングスが強含みの動き。前週末１４日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高４５億９３００万円（前年同期比１６．１％増）、経常利益１億９７００万円（同８．８倍）と大幅増益となったことが好感されている。 ＯＴ（制御システム）／ＩｏＴセキュリティーへの引き合い増加などでセキュリティー部門の受注活動が堅調に推移したほか、多言語リアルタイム映像通訳