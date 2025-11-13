受験シーズンを前に13日、大分市の寺で予備校生が本番に向けて座禅で気持ちを新たにしました。 【写真を見る】受験本番へ心を整える予備校生が寺で座禅体験大分 この座禅会は受験シーズンを前に北九州予備校大分校が生徒に気力や集中力を高めてもらおうと毎年実施しています。 大学入学共通テストまで2か月あまり。13日は大分市の萬寿寺で予備校生31人が座禅に取り組みました。静寂の中、予備校生は警策で肩を