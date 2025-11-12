日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加した。開催にあたっては「エイブル」がスポンサーとなり、「選手会だけでもできないことはないが、スポンサーの存在がなければ厳しかったと思う」と森事務局長。もちろん選手は現役続行を目指してトライアウトに臨んだが、この日が最後のユニホーム姿になる場合もいる。そんな「覚悟」を胸に