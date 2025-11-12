カズレーザー（メイプル超合金）と松陰寺太勇（ぺこぱ）が、12日までにYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。結婚生活について語りあう場面で、松陰寺の発言にカズレーザーが「よくない」と指摘した。【動画】ぺこぱ松陰寺、帰宅した“妻”を…カズレーザーがきっぱり！松陰寺は今年4月、第2子女児の誕生を報告。2人の娘の父親となった。娘が生まれてからの生活は「楽しい」と話し、飲み会