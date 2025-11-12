ひたすら「体を売る」タイ人女性たち今年11月、東京都・文京区のマッサージ店で、12歳のタイ国籍の少女に性的なサービスをさせていたとして、店の経営者だった細野正之容疑者（51歳）が逮捕された。少女は今年6月下旬に母親と来日し、店の中で寝泊まりしながら約1ヵ月の間、60人ほどの客の相手をさせられていたという。母親は少女を店に置き去りにして、一人で出国。9月に少女が自ら東京出入国在留管理局を訪ね、職員に「タイに帰