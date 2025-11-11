知らず知らずのうちに溜まっていく書類や名刺、レシートなどを手軽にデータ化してくれるモバイルキャナー。コンパクト化され解像度のアップした製品が増えたことでビジネスアイテムに取り入れている人もいると思いますが、スキャンしたデータを目的ごとにフォルダ分けしたり、フォルダ名を打ち込んだり、それって結構手間じゃありませんか？そんなスキャン後の面倒な整理整頓を自動で行ってくれるのがPFUから11月13日に発売される