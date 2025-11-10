ガールズグループNewJeansはK-POPが最も輝いていた時代を象徴するグループのひとつだった。しかし今、残念ながら彼女たちの時間は止まっている。【写真】え、日本で？NewJeansメンバーの入浴ショットNewJeansは2022年、『Attention』と『Hype Boy』で世界を席巻した。その後も新たな感性のK-POPを提示し、順風満帆の活躍を続けていた。(写真=ADOR)NewJeansしかし今、NewJeansという名はステージではなく法廷と書類の中だけで語られ