「いち髪」から、春を先取りできる限定シリーズが登場します。2025年12月12日（金）発売の「春めきの香り」は、桜の中でも特に香りが強い品種“春めき”をモチーフにした特別な香り。抽象画のようなアートパッケージが春の訪れを感じさせ、見るだけでも心ときめくデザインです。やさしく華やかな香りとともに、髪もうるおい、しなやかにまとまる季節限定のヘアケアを楽しんでみませんか？ 春を先取り！桜