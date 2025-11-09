いち髪から限定「春めきの香り」登場！桜のようにしなやかで艶めく髪へ

「いち髪」から、春を先取りできる限定シリーズが登場します。2025年12月12日（金）発売の「春めきの香り」は、桜の中でも特に香りが強い品種“春めき”をモチーフにした特別な香り。抽象画のようなアートパッケージが春の訪れを感じさせ、見るだけでも心ときめくデザインです。やさしく華やかな香りとともに、髪もうるおい、しなやかにまとまる季節限定のヘアケアを楽しんでみませんか？

春を先取り！桜“春めき”の香りがふんわり

毎年人気の「いち髪 日本の四季をたのしむシリーズ」から、今年も春限定の香りが登場。

今回のテーマは、香り高い桜“春めき”。パウダリーで優雅な香りが、まるで一足早いお花見気分を届けてくれます。

離れていても香りが届くほどの存在感で、バスルームいっぱいに春が咲くよう♡ シャンプーとコンディショナーのセットで、髪と心を春色に染めてくれます。

【BOTANIST×YOLU】2026年福袋が登場♡ヘアもボディも贅沢ケア♪

「純・和草プレミアムエキス」でうるおい髪へ

「春めきの香り」シリーズには、ブランド特長成分「純・和草プレミアムエキス」を配合。

サクラエキス＊1をはじめ、明日葉や米胚芽油＊2、ツバキなどの和草成分が、ダメージを補修しながら艶と潤いを与えてくれます。

植物由来アミノ酸系洗浄成分＊4を使ったノンシリコン＆サルフェートフリー処方で、敏感な頭皮にもやさしい設計。指通りなめらかで、つい触れたくなる美髪へ導きます。

＊１：サクラ葉エキス

＊２：厳選された米の研ぎ汁由来成分

＊３：シャンプーのみに配合

＊４：ラウロイルサルコシンTEA、ココイルグルタミン酸TEA

アートパッケージに込められた“春の息吹”

今回のパッケージは「春に、誘われた」をテーマにした抽象的なアートデザイン。新しい門出を迎える人々をやさしく後押しするような、軽やかで希望に満ちた印象です。

ピンクや白が溶け合うグラデーションが、桜の花びらが舞う瞬間を思わせます。目でも香りでも春を感じる特別なボトルは、洗面台に置くだけで気分が明るくなるデザインです。

香りとともに、春をひと足早く感じて

「いち髪 春めきの香り」は、髪を美しく整えるだけでなく、日常に小さな季節の幸せを運んでくれる存在。

売上の一部は「春めき財団」の活動支援にもつながり、桜の香りで“誰もが春を感じられる”想いが込められています。

価格はオープンで、全国のドラッグストアやスーパーにて2025年12月12日（金）より数量限定発売。いち髪と一緒に、春を先取りしてみてはいかがでしょうか♪