愛知県警本部名古屋市の居酒屋の敷地内で救急隊員の男性（51）を突き飛ばすなどしたとして、愛知県警は8日までに、公務執行妨害の疑いで、千葉市美浜区高洲、職業不詳山下斐紹容疑者（32）を現行犯逮捕した。県警によると、中日ドラゴンズなどでプレーした元プロ野球選手とみられる。当時、酒に酔っており「知らない。何もやっていない」と供述している。逮捕容疑は7日午後10時45分ごろ、名古屋市中川区にある居酒屋の敷地内で