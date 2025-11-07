６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円０６銭前後と前日と比べて１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７６円７５銭前後と同４０銭弱のユーロ安・円高だった。 米民間再就職支援会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが６日発表した調査で、米企業や政府機関が計画する１０月の人員削減数が１５万３０７４人と前年同