今年7月に全国デビューした加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の売れ行きが好調だ。受動喫煙防止対策の流れから喫煙環境が大きく変化するなか、HTS（Heated tobacco stick、加熱式たばこ）の使用がユーザーに定着し、急速に需要を伸ばしている。HTSセグメントで競合他社に出遅れていたJT（日本たばこ産業株式会社）は、「Ploom AURA」で巻き返しをはかっている。ヒット商品開発の裏側を、同社RRP商品企画部