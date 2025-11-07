「（客は）ひっきりなしでした。毎日夜には見ましたね。だいたい夜中でした。40、50代くらいが多かったと思う」──そう明かすのは、文京区湯島のマッサージ店「リラックスタイム」が入る雑居ビルに出入りする男性だ。このビルの1室で、幼い少女に対する性的搾取が行われていたと報じられ、衝撃が広がっている。【現場写真】施術する個室に直で敷かれていたマットレス、サイドテーブルと1人掛けの椅子11月6日、警察は、タイ国籍