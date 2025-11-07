ドジャースはFAとなった大物リリーバーの獲得に動くか(C)Getty Imagesワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースのさらなる補強策に注目が集まっている。米メディア『EssentiallySports』は、ドジャースの最大の弱点が見過ごされる危険性に着目し、記事を掲載した。【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子ドジャースは今オフ、外野手のカイル・タッカー（カブス）をFA