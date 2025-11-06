モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップでファイナリストが決まった。現地11月５日に準決勝の２試合が開催。最多優勝回数（３回）を誇り、前回覇者の北朝鮮はブラジルに２−０で快勝し、初出場のオランダはメキシコを１−０で破った。大会の公式アカウントがトーナメント表を公開。各国ファンからは次のような声があがった。 「タイトルは防衛されるだろう」「北朝鮮が勝ちそう。他国を凌駕する実力」「北朝鮮