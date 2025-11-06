東急電鉄が公表した「2024年度駅別乗降人員・輸送人員」の詳細なデータから、新横浜線開業が沿線にもたらした大きな影響が見えてきました。広域直通ネットワークの拡充により、新幹線連絡駅の新横浜や新駅の新綱島が乗降人員を大きく伸ばし、特に新綱島は41.3%増を記録しています。今回は、2024年度（2024年4月〜2025年3月）の期間の、東横線や田園都市線、新横浜線をはじめとする「各路線のベスト3」と、渋谷・横浜といった主要タ