¡ÖÅìµÞÅÅÅ´ ¾è¹ß¿Í°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡×½ÂÃ«Ž¥²£ÉÍŽ¥ÉðÂ¢¾®¿ù¤Î½ç°Ì¤Ï¡©ÅìµÞÁ´Àþ¥ï¡¼¥¹¥È¤Ï¡©¿·²£ÉÍÀþ³«¶È¤Ç¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¡©
ÅìµÞÅÅÅ´¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö2024Ç¯ÅÙ±ØÊÌ¾è¹ß¿Í°÷¡¦Í¢Á÷¿Í°÷¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¿·²£ÉÍÀþ³«¶È¤¬±èÀþ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹°èÄ¾ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢¿·´´ÀþÏ¢Íí±Ø¤Î¿·²£ÉÍ¤ä¿·±Ø¤Î¿·¹ËÅç¤¬¾è¹ß¿Í°÷¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¡¢ÆÃ¤Ë¿·¹ËÅç¤Ï41.3%Áý¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¡Ë¤Î´ü´Ö¤Î¡¢Åì²£Àþ¤äÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¢¿·²£ÉÍÀþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö³ÆÏ©Àþ¤Î¥Ù¥¹¥È3¡×¤È¡¢½ÂÃ«¡¦²£ÉÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò´Þ¤à¡ÖÅìµÞÀþÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È±Ø¤ä¥ï¡¼¥¹¥È±Ø¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Àþ¤ÎÅìµÞ¿·²£ÉÍÀþ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¤Þ¤º¤ÏÅìµÞ¤Î³ÆÀþ¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞ¿·²£ÉÍ¤Ï¡¢2023Ç¯3·î18Æü¤ËÆüµÈ±Ø¡Á¿·²£ÉÍ±Ø¤¬³«¶È¤·¤¿¡¢ÅìµÞ¤Ç°ìÈÖ¿·¤·¤¤Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë³«¶È¤·¤¿ÁêÅ´¿·²£ÉÍÀþ¤È¤Ï¿·²£ÉÍ±Ø¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©±ûÉô¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾Éô¡ÁÅìµþÅÔ¿´Éô¤¬Ä¾·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµÞ¤ä±èÀþ½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ÎÄä¼Ö¼Ô±Ø¤Ç¤¢¤ëJR¿·²£ÉÍ±Ø¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£
ÅìµÞ¿·²£ÉÍÀþ¤Ï¡¢¿·²£ÉÍ¤¬87,976¿Í¤ÇÆÍ½Ð¤·¡¢¿·¹ËÅç¤¬16,473¿Í¡¢ÆüµÈ¡Ê¿·²£ÉÍÀþ½¸·×Ê¬¡Ë¤¬8,459¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¿·´´ÀþÏ¢Íí±Ø¤È¤·¤Æ¤Î¿·²£ÉÍ¤¬ÍøÍÑ¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¿·±Ø¤ÎÄêÃå¤¬¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥ä¤Ï2024Ç¯3·î16Æü¤Î²þÀµ¤Ç¡¢¿·²£ÉÍ¡ÁÆüµÈ´Ö¤ÎÃë´Ö¤ò³µ¤ÍËè»þ8ËÜ¤Ë³È½¼¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµÞ¿·²£ÉÍÀþ¥Ù¥¹¥È3¡Û
1°Ì ¿·²£ÉÍ 87,976¿Í
2°Ì ¿·¹ËÅç 16,473¿Í
3°Ì ÆüµÈ 8,459¿Í
¿·²£ÉÍ¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ87,976¿Í¡ÊÁ°Ç¯Èæ23.1¡óÁý¡Ë¤Ç¡¢ÆâÌõ¤ÏÄê´ü40,066¿Í¡¢Äê´ü³°47,909¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È2Ç¯ÌÜ¤Î¿·¹ËÅç¤â1ÆüÊ¿¶Ñ16,473¿Í¡Ê41.3¡óÁý¡Ë¤È¹â¤¤¿¤Ó¤ò°Ý»ý¤·¡¢¿·²£ÉÍÀþÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ97,616¿Í¡Ê25.9¡óÁý¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·²£ÉÍ¤Ï¡¢ÁêÅ´ÊýÌÌ¡¦Åì²£ÀþÊýÌÌ¡¦ÌÜ¹õÀþÊýÌÌ¤Î3Êý¸þ¤«¤é¿·´´ÀþÏ¢Íí±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢JR²£ÉÍÀþ¤È²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î·ëÀáµ¡Ç½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Äê´ü³°¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤äÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎºÅ»ö¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ÐÄ¥¡¢´Ñ¸÷¤Ç¤Î¿·´´ÀþÍøÍÑ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ê¿Æü¡¦µÙÆü¤Î¶èÊÌ¤Ê¤¯Î®Æ°¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¹ËÅç¤Ï¡¢Åì²£Àþ¹ËÅç¥¨¥ê¥¢¤Î¼ûÍ×Ê¬Ã´Àè¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÆüÊ¿¶Ñ16,473¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤é41.3¡óÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤ä¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢Åì²£Àþ¹ËÅç¤Îº®»¨Ê¬»¶¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·²£ÉÍÀþ·ÐÍ³¤ÇÅÔ¿´¤ä¿·´´ÀþÊýÌÌ¤ØÈ´¤±¤ë·ÐÏ©¤ÎÁªÂò»è¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·±Ø¤ÎÄêÃå¤È¥¨¥ê¥¢²óÍ·¤Î¸þ¾å¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢Çã¤¤Êª¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍèË¬¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÄê´ü¤ÎÎ®Æ°¤â¼è¤ê¹þ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüµÈ¤Ï³ÆÀþ¤ò¤Þ¤¿¤°¾è¤ê·Ñ¤®¤¬·øÄ´¤Ç¡¢Àþ¶è¤´¤È¤Î¹ç·×¤Ç¤Ï¡¢Åì²£Àþ¤¬1,095,853¿Í¡Ê2.8¡óÁý¡Ë¡¢ÌÜ¹õÀþ¤¬381,578¿Í¡Ê6.1¡óÁý¡Ë¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤¬1,159,779¿Í¡Ê2.6¡óÁý¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡ÁÆüËÜºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡¦²£ÉÍ¤ò·ë¤ÖÅìµÞÅì²£Àþ
ÅìµÞÅì²£Àþ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¤ò·ë¤Ö¡¢ÂçÆ°Ì®¤Ç¤¹¡£²£ÉÍÂ¦¤Î½ªÃå±Ø¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏºùÌÚÄ®±Ø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2004Ç¯1·î30Æü¤Ë²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤Î³«¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢Åì²£Àþ¤¬½ÂÃ«¤«¤é¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤Ø¤ÎÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²£ÉÍ¡ÁºùÌÚÄ®´Ö¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅì²£Àþ¥Ù¥¹¥È3¡Û
1°Ì ½ÂÃ« 414,186¿Í
2°Ì ²£ÉÍ 311,311¿Í
3°Ì ÃæÌÜ¹õ 178,509¿Í
¡ÚÅì²£Àþ¥ï¡¼¥¹¥È3¡Û
1°Ì È¿Ä® 13,199¿Í
2°Ì Â¿ËàÀî 13,666¿Í
3°Ì ÅìÇò³Ú 15,371¿Í
Åì²£Àþ¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤Ê¤É¤ÎºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à½ÂÃ«¤¬414,186¿Í¡¢²£ÉÍ¤¬311,311¿Í¡¢ÃæÌÜ¹õ¤¬178,509¿Í¤È¡¢¼çÍ×µòÅÀ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢È¿Ä®13,199¿Í¡¢Â¿ËàÀî13,666¿Í¡¢ÅìÇò³Ú15,371¿Í¤È¡¢Ã»µ÷Î¥¶è´Ö¤äÃæ´Ö¾®±Ø¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì²£Àþ¤Î¼çÍ×±Ø¤ÎÆüµÈ¤«¤éÌÜ¹õ¤ò·ë¤ÖÌÜ¹õÀþ¤Î¾õ¶·¤Ï¡©
Åì²£Àþ¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Ï©Àþ¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÜ³÷Àþ¡ÊÌÜ¹õ¤È³÷ÅÄ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿Ï©Àþ¡Ë¤Î°ìÉô¡ÊÌÜ¹õ±Ø¡ÁÂ¿ËàÀî±Ø¡Ë¤È¡¢Åì²£ÀþÂ¿ËàÀî±Ø¡ÁÆüµÈ±Ø¤òÊ£¡¹Àþ²½¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Ï©Àþ¤Ç¤¢¤ëÌÜ¹õÀþ¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÏ©Àþ¤¬³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏµÞ¹Ô¤Î±¿Å¾¤äÅìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¤È¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÌÜ¹õ¤È½ÂÃ«¤Ø½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿Åì²£±èÀþ¤Î¾èµÒ¤ò¡¢ÌÜ¹õÊýÌÌ¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¹õÀþ¥Ù¥¹¥È3¡Û
1°Ì ÌÜ¹õ 271,279¿Í
2°Ì ÉðÂ¢¾®¿ù 51,637¿Í
3°Ì ÆüµÈ 50,029¿Í
¡ÚÌÜ¹õÀþ¥ï¡¼¥¹¥È3¡Û
1°Ì Â¿ËàÀî 4,166¿Í
2°Ì ¿·´Ý»Ò 7,504¿Í
3°Ì ÅÄ±àÄ´ÉÛ 11,100¿Í
ÌÜ¹õÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤¬271,279¿Í¡¢ÉðÂ¢¾®»³¤¬54,004¿Í¡¢ÉðÂ¢¾®¿ù¤¬51,637¿Í¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¤±Ø¤ÏÂ¿ËàÀî4,166¿Í¡¢¿·´Ý»Ò7,504¿Í¡¢ÅÄ±àÄ´ÉÛ11,100¿Í¤Ç¡¢ÅÔ¿´Ä¾ÄÌ¤Îµ¯ÅÀ¤äÂç·¿½»ÂðÃÏ¤ÎµòÅÀ¤¬¾å°Ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞ¤¬³«È¯¤·¤¿²£ÉÍµÖÎÍ¤ÎÄ®¡¹¤ò·ë¤ÖÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ
¤³¤ì¤¾ÅìµÞ¤È¤¤¤¦¡¢±èÀþ¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±èÀþ¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ä³¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡£¸½ºß¤Î±èÀþ¼çÍ×±Ø¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¥Ù¥¹¥È3¡Û
1°Ì ½ÂÃ« 604,246¿Í
2°Ì ¹Â¤Î¸ý 142,147¿Í
3°Ì ¤¢¤¶¤ßÌî 118,219¿Í
¡ÚÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¥ï¡¼¥¹¥È3¡Û
1°Ì ÅÄÆà 9,505¿Í
2°Ì ¤¹¤º¤«¤±Âæ 10,465¿Í
3°Ì ¤Ä¤¯¤·Ìî 10,686¿Í
ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ï½ÂÃ«604,246¿Í¡¢¹Â¤Î¸ý142,147¿Í¡¢¤¢¤¶¤ßÌî118,219¿Í¡¢Ä¹ÄÅÅÄ117,169¿Í¡¢Ãæ±ûÎÓ´Ö95,830¿Í¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤¤¤º¤ì¤â·øÄ´¤Ê¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£Âç·¿¤Î¹Ù³°·¿¾¦¶È»ÜÀß¤òÊú¤¨¤ëÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ï46,967¿Í¤È¡¢½¸µÒ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç°æÄ®¤È¹Â¤Î¸ý¡¦Æó»Ò¶Ì¤È¤òÆîËÌ¤Ë·ë¤ÖÂç°æÄ®Àþ
Âç°æÄ®¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¤ÎJR¼çÍ×Ï©Àþ¤Ç¤¢¤ëJRµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ë²Ã¤¨¡¢2002Ç¯12·î¤Î¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¤¬³«¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤¯³¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ä¤¢¤ë¼óÅÔ·÷¤Î±Ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½ºß¡¢JR±Ø¤äÉÊÀî¶èÌò½ê¤Î¼þÊÕ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊJR¼çÍ×±Ø¤Ç¤¢¤ëÂç°æÄ®¤È¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¤Î¼«Í³¤¬µÖ¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î¼çÍ×±ØÆó»Ò¶ÌÀî¤È¹Â¤Î¸ý¤È¤ò·ë¤Ö¤Î¤¬¡¢ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂç°æÄ®Àþ¥Ù¥¹¥È3¡Û
1°Ì Âç°æÄ® 116,836¿Í
2°Ì ¹Â¤Î¸ý 53,615¿Í
3°Ì Æó»Ò¶ÌÀî 51,203¿Í
¡ÚÂç°æÄ®Àþ¥ï¡¼¥¹¥È3¡Û
1°Ì ËÌÀéÂ« 7,266¿Í
2°Ì ²¼¿ÀÌÀ 9,364¿Í
3°Ì ÎÐ¤¬µÖ 10,090¿Í
Âç°æÄ®Àþ¤Ï¡¢Âç°æÄ®¤¬116,836¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¹Â¤Î¸ý53,615¿Í¡¢Æó»Ò¶ÌÀî51,203¿Í¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÀéÂ«7,266¿Í¡¢²¼¿ÀÌÀ9,364¿Í¡¢ÎÐ¤¬µÖ10,090¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ´¶¤¬Éº¤¦ÃÓ¾åÀþ
Åìµþ¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¤«¤é¡¢ÂçÅÄ¶è¤Î³÷ÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ÖÃÓ¾åÀþ¤Ï¡¢ÅÔ²¼¤Î½»Âð³¹¤ÎÃæ¤ò³Æ±ØÄä¼Ö¤Î3Î¾ÊÔÀ®¤ÎÅÅ¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Î¤è¤¦¤Ê³èµ¤¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤ä¡¢ÃÓ¾åËÜÌç»û¡¢ÀöÂÃÓ¸ø±à¤Ê¤É¤ÎÌ¾½êµìÀ×¤¬¤¢¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤ÄÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃÓ¾åÀþ¥Ù¥¹¥È3¡Û
1°Ì ¸ÞÈ¿ÅÄ 95,723¿Í
2°Ì ³÷ÅÄ 69,179¿Í
3°Ì ÃÓ¾å 35,181¿Í
¡ÚÃÓ¾åÀþ¥ï¡¼¥¹¥È3¡Û
1°Ì Âçºê¹¾®Ï© 7,648¿Í
2°Ì Ï¡¾Â 8,254¿Í
3°Ì ±Á¸¶Ãæ±ä 12,777¿Í
ÃÓ¾åÀþ¤Ï¡¢¸ÞÈ¿ÅÄ¤¬95,723¿Í¡¢³÷ÅÄ¤¬69,179¿Í¡¢ÃÓ¾å¤¬35,181¿Í¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¤±Ø¤ÏÂçºê¹¾®Ï©¤¬7,648¿Í¡¢Ï¡¾Â¤¬8,254¿Í¡¢±Á¸¶Ãæ±ä¤¬12,777¿Í¤Ç¤·¤¿¡£»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¤È¤Î·ëÀá±Ø¤¬¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÆîÉô¤ÎÆîËÌ°ÜÆ°¤òÃ´¤¦Ï©Àþ¡¢Â¿ËàÀîÀþ
Á´Ä¹Ìó5.6km¤ÎÃ»¤¤ÅìµÞÅÅÅ´¤ÎÏ©Àþ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÂ¿ËàÀî±Ø¤«¤é³÷ÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¤ÏÌÜ³÷Àþ¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤ËÌÜ¹õÀþ¤ÈÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¡¢Â¿ËàÀî±è¤¤¤òÆîËÌ¤Ë´Ó¤¯Ï©Àþ¤È¤·¤Æ¡¢3Î¾ÊÔÀ®¤Î³Æ±ØÄä¼Ö¤¬±¿¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¥Ù¥¹¥È3¡Û
1°Ì ³÷ÅÄ 79,221¿Í
2°Ì ²¼´Ý»Ò 31,438¿Í
3°Ì ÉðÂ¢¿·ÅÄ 25,710¿Í
¡ÚÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¥ï¡¼¥¹¥È3¡Û
1°Ì Â¿ËàÀî 3,678¿Í
2°Ì ¾ÂÉô 10,289¿Í
3°Ì ±¤ÎÌÚ 19,463¿Í
ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¤Ï¡¢JR¤ÈµþµÞ¤È¤Î¾è´¹±Ø¤Î³÷ÅÄ¤¬79,221¿Í¡¢²¼´Ý»Ò¤¬31,438¿Í¡¢ÉðÂ¢¿·ÅÄ¤¬25,710¿Í¤Ç¾å°Ì¡£¾¯¤Ê¤¤±Ø¤ÏÂ¿ËàÀî¤¬3,678¿Í¡¢¾ÂÉô¤¬10,289¿Í¡¢±¤ÎÌÚ¤¬19,463¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤É¤â¤Î¹ñÀþ¤Ï¡¢Ä¹ÄÅÅÄ¤¬11,146¿Í¡¢¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤¬10,174¿Í¡¢²¸ÅÄ¤¬974¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ¤Ï¡¢±ØÊÌ¤ÎÆâÌõ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤è¤¤¤èÅìµÞÅÅÅ´Á´ÂÎ¤Ç¤Î¾è¹ß¿Í°÷¥Ù¥¹¥È15¤È¥ï¡¼¥¹¥È5¡¢1°Ì¤Ï¡¦¡¦¡¦
¤Ç¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÅìµÞÁ´Àþ¡ÊÅì²£Àþ¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¢ÌÜ¹õÀþ¡¢Âç°æÄ®Àþ¡¢ÅìµÞ¿·²£ÉÍÀþ¡¢ÃÓ¾åÀþ¡¢ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¡¢¤³¤É¤â¤Î¹ñÀþ¡¢À¤ÅÄÃ«Àþ¡Ë¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁ´ÂÎ¥Ù¥¹¥È15¡Ê1ÆüÊ¿¶Ñ¤Î¾è¹ß¿Í°÷¡Ë¡Û
1°Ì ½ÂÃ«¡ÊÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡Ë 604,246¿Í
2°Ì ½ÂÃ«¡ÊÅì²£Àþ¡Ë 414,186¿Í
3°Ì ²£ÉÍ¡ÊÅì²£Àþ¡Ë 311,311¿Í
4°Ì ÌÜ¹õ¡ÊÌÜ¹õÀþ¡Ë 271,279¿Í
5°Ì ÃæÌÜ¹õ¡ÊÅì²£Àþ¡Ë 178,509¿Í
6°Ì ÉðÂ¢¾®¿ù¡ÊÅì²£Àþ¡Ë 153,161¿Í
7°Ì ¹Â¤Î¸ý¡ÊÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡Ë 142,147¿Í
8°Ì »°¸®Ãã²°¡ÊÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡Ë 136,375¿Í
9°Ì ÆüµÈ¡ÊÅì²£Àþ¡Ë 130,309¿Í
10°Ì ¤¢¤¶¤ßÌî¡ÊÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡Ë 118,219¿Í
11°Ì Ä¹ÄÅÅÄ¡ÊÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ)¡¡117,169¿Í
12°Ì Âç°æÄ® 116,836¿Í
13°Ì ÀÄÍÕÂæ 98,123¿Í
14°Ì Ãæ±ûÎÓ´Ö 95,830¿Í
15°Ì ¸ÞÈ¿ÅÄ 95,723¿Í
¡ÚÁ´ÂÎ¥ï¡¼¥¹¥È5¡Û
1°Ì ²¸ÅÄ¡Ê¤³¤É¤â¤Î¹ñÀþ¡Ë 974¿Í
2°Ì Â¿ËàÀî¡ÊÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¡Ë 3,678¿Í
3°Ì Â¿ËàÀî¡ÊÌÜ¹õÀþ¡Ë 4,166¿Í
4°Ì ËÌÀéÂ« 7,266¿Í
5°Ì ¿·´Ý»Ò(ÌÜ¹õÀþ) 7,504¿Í
ÅìµÞÁ´Àþ¤Î¾å°Ì¤Ï¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î½ÂÃ«¤¬604,246¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Â³¤¤¤ÆÅì²£Àþ¤Î½ÂÃ«¤¬414,186¿Í¡¢Åì²£Àþ¤Î²£ÉÍ¤¬311,311¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜ¹õÀþ¤ÎÌÜ¹õ¤¬271,279¿Í¡¢Åì²£Àþ¤ÎÃæÌÜ¹õ¤¬178,509¿Í¡¢Åì²£Àþ¤ÎÉðÂ¢¾®¿ù¤¬153,161¿Í¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î¹Â¤Î¸ý¤¬142,147¿Í¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î»°¸®Ãã²°¤¬136,375¿Í¡¢Åì²£Àþ¤ÎÆüµÈ¤¬130,309¿Í¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î¤¢¤¶¤ßÌî¤¬118,219¿Í¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6°Ì¤ÎÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎºÆ³«È¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤Á¤Ê¤é¤Ó¡¢JR²£¿Ü²ìÀþ¡¦¿·½É¾ÅÆî¥é¥¤¥ó¤ÎÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¤¬³«¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ëµï½»¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¯³°¤ÎÅìµÞÀþ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê±Ø¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¤¬µÖ(Åì²£Àþ)¤¬85,451¿Í¤ÈÁ´ÂÎ19°Ì¡¢¤¿¤Þ¥×¥é¡¼¥¶¤¬78,780¿Í¤ÇÁ´ÂÎ21°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾¯¤Ê¤¤±Ø¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Î¹ñÀþ¤Î²¸ÅÄ¤¬974¿Í¤ÇºÇ¾¯¤Ç¤·¤¿¡£²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è¤ÎÄ¹ÄÅÅÄ±Ø¤È¡¢Æ±»ÔÀÄÍÕ¶è¤ÈÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëËÒ¾ì¤äÆ°Êª±à¡¢Í·¶ñ¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¹Âç¤Ê»ÜÀß¡Ö¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡×¤È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Î¹ñÀþ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ö¤Ë°ì±Ø¤À¤±¤¢¤ëÃæ´Ö±Ø¤¬¡Ö²¸ÅÄ±Ø¡×¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¤ÎÂ¿ËàÀî¤¬3,678¿Í¡¢ÌÜ¹õÀþ¤ÎÂ¿ËàÀî¤¬4,166¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Î¿Ê²½¤ò¿ô»ú¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿2024Ç¯ÅÙÍ¢Á÷¿Í°÷¡£¹°èÄ¾ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³Æ±Ø¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢º£¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿È¯É½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥Ç¡¼¥¿¡§ÅìµÞÅÅÅ´¡¢¼Ì¿¿¡§PIXTA¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë