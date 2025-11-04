HMS Networksは、世界の産業ネットワーク市場に関する年次レポート「STATE OF INDUSTRIAL NETWORKS 2025(産業用ネットワークの現状 2025)」を発表しました。本調査は、世界の産業通信機器メーカーおよびオートメーション事業者を対象に実施されたものです。2025年版では、PROFINETがシェア27%で首位となり、EUサイバーレジリエンス法(CRA)の施行によりセキュリティ対応が業界の最優先課題となっていることが示されました。 HM