現地時間11月２日に開催されたプレミアリーグ第10節で、マンチェスター・シティが、好調で上位につけるボーンマスとホームで対戦。３−１で快勝した。新時代の怪物がこの日も猛威を振るった。アーリング・ハーランドは17分にハーフウェイライン付近から一気に抜け出し、先制点を奪えば、同点に追いつかれて迎えた33分に再び裏抜けからゴール。リーグ戦での得点数をトップ独走の13点に伸ばした。今季の公式戦全体では13戦17発だ