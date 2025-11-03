横浜市の山下公園近くの海中で、頭部と下半身のない遺体が見つかり、成人の女性とみられている。警察は死体遺棄事件とみて捜査を始めた。11月1日午前10時ごろ、横浜市の山下公園の岸壁近くの海中で、頭部と下半身のない遺体が見つかった。遺体は、20代から50代ぐらいの女性の可能性が高く、死因は分かっていないが、腐敗状況などから数カ月以内に死亡したものとみられている。また、船のスクリューに巻き込まれるなどして切断され