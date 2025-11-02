勝利の瞬間、マウンド上で山本は吠えた(C)Getty Images「ブルペンに行くまでは投げられるか自信はなかった。できることは全部できました」まさに全身全霊を尽くしての快投だった。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る現地時間11月1日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦でドジャースは5-4で勝利。前日の第6戦に先発していた山本由伸が9回からマウンドに立って無失点投