[11.1 ラ・リーガ第11節](サンティアゴ・ベルナベウ)※29:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 3 エデル・ミリトンDF 8 フェデリコ・バルベルデDF 18 アルバロ・カレーラスDF 24 ディーン・ハイセンMF 5 ジュード・ベリンガムMF 14 オーレリアン・チュアメニMF 15 アルダ・ギュレルFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 10 キリアン・ムバッペFW 30 フランコ・マスタントゥオーノ控えGK 26 フ