R・マドリーvsバレンシア スタメン発表
[11.1 ラ・リーガ第11節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 43 Sergio Mestre
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
[バレンシア]
先発
GK 25 フレン・アギレサバラ
DF 3 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 5 セサル・タレガ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 14 ホセ・ガヤ
MF 11 ルイス・リオハ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 18 ポペル
MF 22 バプティスト・サンタマリア
FW 7 アルノー・ダンジュマ
FW 15 ルーカス・ベルトラン
控え
GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ
GK 13 クリスティアン・リベロ
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 24 エライ・キュマルト
DF 26 ルベン・イランソ
DF 32 Alex Panach
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 29 Lucas Núñez
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
FW 19 ダニ・ラバ
FW 27 ダビド・オトルビ
監督
カルロス・コルベラン
