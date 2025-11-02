[11.1 ラ・リーガ第11節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

控え

GK 26 フラン・ゴンザレス

GK 43 Sergio Mestre

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 エンドリッキ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

シャビ・アロンソ

[バレンシア]

先発

GK 25 フレン・アギレサバラ

DF 3 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 5 セサル・タレガ

DF 12 ティエリ・コレイア

DF 14 ホセ・ガヤ

MF 11 ルイス・リオハ

MF 16 ディエゴ・ロペス

MF 18 ポペル

MF 22 バプティスト・サンタマリア

FW 7 アルノー・ダンジュマ

FW 15 ルーカス・ベルトラン

控え

GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ

GK 13 クリスティアン・リベロ

DF 21 ヘスス・バスケス

DF 24 エライ・キュマルト

DF 26 ルベン・イランソ

DF 32 Alex Panach

MF 8 ハビ・ゲラ

MF 10 アンドレ・アルメイダ

MF 29 Lucas Núñez

FW 9 ウーゴ・ドゥーロ

FW 19 ダニ・ラバ

FW 27 ダビド・オトルビ

監督

カルロス・コルベラン

