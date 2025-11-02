現地時間11月１日に開催されたプレミアリーグの第10節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが本拠地セルハースト・パークでブレントフォードと対戦した。鎌田がリーグ戦８試合連続でスタメン出場したパレスは26分、最初のチャンスを迎える。左サイドでボールを持ったミッチェルのパスを受けた鎌田がペナルティエリア外から左足で強烈なシュート。しかし、惜しくも枠を捉えられなかった。それでも果敢に攻め続けたホーム