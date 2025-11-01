寒さが厳しくなる季節に欠かせないのが、肌ざわりも暖かさも両立したインナー。しまむらが展開する「CLOSSHI（クロッシー）」の人気シリーズ「FIBER HEAT（ファイバーヒート）」から、今季も新作が登場しました。化粧品由来成分を配合した「モイストタイプ」と、天然素材のぬくもりを感じる「コットンタイプ」の2ラインで、男女ともに快適な冬をサポートします♡ しまむらから登場！し