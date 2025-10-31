攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第57回は、ガンバ大阪のスウェーデン出身FWデニス・ヒュメットだ。前編では、得点を奪うための極意や自身のプレー哲学などについて訊いた。後編では、Jリーグで何を感じ、どのようなキャリアを見据えているのかを深掘り。プレー面から一歩離れ、日本サッカーや今後の目標について、自身の言葉で