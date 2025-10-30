午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１５、値下がり銘柄数は４５１、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、銀行、海運など。値下がりで目立つのは陸運、情報・通信、機械など。 出所：MINKABU PRESS