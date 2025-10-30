現地10月29日に開催されたカラバオカップ４回戦で、遠藤航が所属するリバプールが鎌田大地を擁するクリスタル・パレスと本拠地アンフィールドで対戦。０−３で完敗し、直近の公式戦７試合で６敗目を喫した。週２試合ペースの過密日程が続くなか、アルネ・スロット監督はターンオーバーを決断。大黒柱のモハメド・サラーやフィルジル・ファン・ダイクらをベンチからも外し、遠藤航ら出場機会が限られている選手をスタメンに起用